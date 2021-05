La concitata telefonata tra Fedez e la Rai | ' Il suo testo non è editorialmente opportuno'

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : concitata telefonata

Globalist.it

Fedez nella tarda serata ha pubblicato un video su Twitter in cui riprende unacon la vice direttrice di Rai3 e con i suoi collaboratori. Salvini ha commentato: "Un cantante di sinistra ...... allertata da una, si è trovata di fronte alcune persone nel giardino di un edificio. La situazione era molto, era in corso una lite con urla che riecheggiavano in tutta la via. ...Il contante ha pubblicato alcuni passaggi del colloquio con funzionari Rai e la vice-direttrice di Ra Tre Ilaria Capitani. E la polemica non si placa ...LE TESTIMONIANZEPADOVA Una triangolazione salvifica. A notte fonda ha ricevuto una concitata telefonata dall'Italia: dall'altro capo del filo c'era il chirurgo Enzo Pisani, volontario del Cuamm ...