Israele: restano due giorni a Netanyahu per formare governo (Di domenica 2 maggio 2021) Al premier Benyamin Netanyahu sono rimaste poco più di 48 ore di tempo per provare a formare un governo, visto che il mandato affidatogli dal presidente Reuven Rivlin scade alle 24 di martedì 3 maggio. Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) Al premier Benyaminsono rimaste poco più di 48 ore di tempo per provare aun, visto che il mandato affidatogli dal presidente Reuven Rivlin scade alle 24 di martedì 3 maggio.

Israele, anche 10 bambini fra le vittime dell'incidente sul Monte Meron ... nel nord di Israele, durante il raduno di ebrei ultra - ortodossi per le celebrazioni della ... Restano in ospedale 16 persone, di cui tre in condizioni gravi.

Vaccino Covid, nel mondo 1,14 miliardi di dosi: il record di Israele e Bhutan, il «caso» Gibilterra Finora somministrate 15 dosi ogni cento abitanti del mondo, ma con enormi divari territoriali. Israele ai vertici, ritmo alto per Regno Unito e Usa. I vaccini in uso sono 11 ...

Al premier Benyamin Netanyahu sono rimaste poco più di 48 ore di tempo per provare a formare un governo, visto che il mandato affidatogli dal presidente Reuven Rivlin scade alle 24 di martedì 3 maggio.