Hakimi, numeri da attaccante. L'acquisto super è stato l'arma in più (Di domenica 2 maggio 2021) Doveva essere L'acquisto più importante, l'arma in più per il salto di qualità e lo è stato. Achraf Hakimi si è presentato all'Inter con la veste giusta di chi sembra nato per fare il quinto di Antonio Conte e con numeri record in zona gol: il marocchino nella scorsa stagione è stato infatti il 2° giocatore più giovane ad aver fornito almeno 10 assist nei top-5 campionati europei, dietro solo a Jadon Sancho. numeri da attaccante, ma soprattutto da top player che ha permesso ai nerazzurri di compiere un salto di qualità importantissimo in uno dei ruoli chiave per il tecnico. E numeri che non si discostano più di tanto dal rendimento avuto nella stagione dello Scudetto nerazzurro. Sette gol e sette assist, a quattro giornate dal termine ...

