Formula 1, Lewis Hamilton torna re in Portogallo (Di domenica 2 maggio 2021) e per il secondo anno di fila vince a Portimao. Sul podio Verstappen e Bottas, Leclerc sesto Il re è tornato, perché non è mai troppo presto per mettere in chiaro che Lewis Hamilton ha tutte le intenzioni di non abdicare. Il campione del mondo per il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 2 maggio 2021) e per il secondo anno di fila vince a Portimao. Sul podio Verstappen e Bottas, Leclerc sesto Il re èto, perché non è mai troppo presto per mettere in chiaro cheha tutte le intenzioni di non abdicare. Il campione del mondo per il L'articolo proviene da Inews.it.

