Festa Scudetto Inter | polemiche sugli assembramenti | in 30mila a Milano

(Di domenica 2 maggio 2021)sui social per ladell’dopo la matematica certezza della conquista del titolo:in Piazza Duomo Le scene didellanerazzurra cozzano sicuramente con il periodo storico fatto di restrizioni Covid e distanziamento sociale. Inevitabilmente la gente si è riversata in Piazza Duomo dopo la vittoria del diciannovesimoda parte dell’. Sui social impazza la polemica e nell’occhio del ciclone c’è anche il sindaco Sala, reo di non aver previsto la possibile. La Questura diintanto ha comunicato i dati dellai tifosi nerazzurri in giro per la città. L'articolo proviene da Calcio News ...

TuttoMercatoWeb : ???? #Inter19 - Esplode la festa in Piazza Duomo a #Milano per lo scudetto interista - SkySport : ? L'INTER VINCE ANCHE A CROTONE ?? La festa dei giocatori di Antonio Conte ?? Lo scudetto è a un passo ? ?… - capuanogio : ?? Scudetto #Inter, la festa sbagliata (e l'allarme dei mesi scorsi ignorato) - IononDevo : @xelagrillo La festa scudetto con il trofeo .. ultima giornata. - MassimoEdi : RT @albo_interista: Fegati spappolati, fegati spappolati ovunque Tra le brigate rossobianconere che twittano #ScudettoDelTampone e gli sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa Scudetto

L'Inter è campione d'Italia con 4 turni d'anticipo ( LA STAGIONE - TUTTI I 19 SCUDETTI - LA FOTOSTORIA DI CONTE - LA). A consegnare loai nerazzurri, che ieri hanno battuto il Crotone , è il pareggio per 1 - 1 tra Sassuolo e Atalanta. Pareggi anche nella altre due partite delle 15: Napoli - Cagliari ...L'1 - 1 finale, quindi, consegna a Conte il primosulla panchina nerazzurra, il quarto da ... fino a stamattina nulla era stato programmato: "Se dovesse succedere,spontanea e non ...Uno scudetto atteso da undici anni che ha fatto esplodere la gioia ... i cori che hanno accompagnando la festa dei tifosi, con la Curva Nord che si è ritrovata davanti al Castello Sforzesco, in Largo ...Milano invasa dai tifosi dell’Inter per la festa scudetto. Circa 30.000 persone, riferisce la Questura di Milano, si sono riversati in strada. Impressionanti le immagini in particolare da piazza Duomo ...