Fedez - Rai | è scontro totale La versione dell' Ad Salini | ' Non abbiamo censurato nessuno'

(Di domenica 2 maggio 2021) Viale Mazzini va al contrattacco 'Mai chiesto testi a nessun artista, non accettiamo strumentalizzazioni'. Ma Pd e 5 Stelle si schierano con il ...

Fedez : La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capita… - lauraboldrini : Inaccettabile il tentativo della Rai di censurare @Fedez, un artista che si sta spendendo per l'approvazione del… - petergomezblog : Ecco La telefonata dei dirigenti e autori Rai a Fedez: “Le chiediamo di adeguarsi a un sistema. Le citazioni con no… - DekuForHero : RT @yleniaindenial: Fuori tutto è magnifico ma Fedez che sputtana contemporaneamente lega, governo, rai e Michele Bravi che sputtana Pio e… - xopyng : RT @Fedez: La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai… -

...pressioni esercitate dallasul rapper milanese e la successiva pubblicazione della telefonata privata avuta coi vertici della rete televisiva. Una conversazione che, a rigor di legge ,non ...Ma chi è Andrea Ostellari cheha attaccato in diretta televisiva suTre sostenendo che sia stato lui a decidere "che un disegno di legge di iniziativa parlamentare, quindi massima ...Fedez è tornato a parlare della telefonata con cui la Rai ha cercato di censurare il suo discorso contro gli omofobi leghisti su richiesta di Salvini.Per il bianco e il nero abbiamo interpellato gli ex parlamentari Vladimir Luxuria e Mario Adinolfi sull'intervento che Fedez ha pronunciato al concertone sul ddl Zan ...