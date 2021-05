F1 GP Portogallo Portimao 2021, Sainz: “Gara complicata, potevamo fare di più” (Di domenica 2 maggio 2021) “Non è stata una buona Gara per noi. Avevamo tutti gli ingredienti per fare bene e puntare al quinto posto ma abbiamo sbagliato nei punti critici. Dobbiamo imparare e migliorare”. Così il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, dopo l’undicesimo posto al Gran Premio del Portogallo. “La partenza è stata buona ma tutto è cambiato al momento del pit stop con la gomma media. Non ci aspettavamo una performance così in termini di usura e poi sottosterzo – ha aggiunto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport -. Ho provato l’undercut su Norris ma non è servito: cercando di attaccarlo sin da subito ho mangiato tutta la gomma che successivamente mi ha causato un grande sottosterzo. È stata una Gara piuttosto complicata”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) “Non è stata una buonaper noi. Avevamo tutti gli ingredienti perbene e puntare al quinto posto ma abbiamo sbagliato nei punti critici. Dobbiamo imparare e migliorare”. Così il pilota della Ferrari, Carlos, dopo l’undicesimo posto al Gran Premio del. “La partenza è stata buona ma tutto è cambiato al momento del pit stop con la gomma media. Non ci aspettavamo una performance così in termini di usura e poi sottosterzo – ha aggiunto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport -. Ho provato l’undercut su Norris ma non è servito: cercando di attaccarlo sin da subito ho mangiato tutta la gomma che successivamente mi ha causato un grande sottosterzo. È stata unapiuttosto”. SportFace.

