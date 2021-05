Ddl Zan, al concertone del Primo Maggio Fedez attacca la Lega: “La Rai voleva censurarmi”. Viale Mazzini smentisce, ma lui pubblica la telefonata: “Si adegui al sistema” (Di domenica 2 maggio 2021) Ddl Zan, Fedez contro la Lega in tv: “La Rai voleva censurarmi” Il monologo di Fedez al concertone del Primo Maggio diventa un caso politico. Sul palco il rapper attacca la Lega sul ddl Zan, punzecchia Draghi sul trattamento riservato ai lavoratori dello spettacolo e denuncia un tentativo di censura da parte della Rai. Viale Mazzini smentisce, ma Fedez pubblica su Twitter un video che contiene la registrazione di una telefonata avuta con alcuni dirigenti della Rai, tra cui la vicedirettrice di RaiTre, Ilaria Capitani, la sera prima di salire sul palco. Nella conversazione, piuttosto animata, i dirigenti lo invitano ad ... Leggi su tpi (Di domenica 2 maggio 2021) Ddl Zan,contro lain tv: “La Rai” Il monologo dialdeldiventa un caso politico. Sul palco il rapperlasul ddl Zan, punzecchia Draghi sul trattamento riservato ai lavoratori dello spettacolo e denuncia un tentativo di censura da parte della Rai., masu Twitter un video che contiene la registrazione di unaavuta con alcuni dirigenti della Rai, tra cui la vicedirettrice di RaiTre, Ilaria Capitani, la sera prima di salire sul palco. Nella conversazione, piuttosto animata, i dirigenti lo invitano ad ...

