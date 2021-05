Chiamami ancora amore | tutto sulla serie con Greta Scarano

Leggi su panorama

(Di domenica 2 maggio 2021) Anna ed Enrico si sono molto amati ma dopo undici anni di matrimonio e un figlio, si separano: il divorzio diventa una guerra distruttiva, tanto che i servizi sociali sono costretti a intervenire per valutare le loro capacità genitoriali. È un viaggio nei sentimenti e nelle difficoltà di una coppia che scoppia, ladi Rai 1 con, Simone Liberati e Claudia Pandolfi, al via da lunedì 3 maggio, che chiude la stagione della Fiction Rai prima della pausa estiva. Come può uncosì importante trasformarsi in odio cieco? Toccherà ad un'assistente sociale scoprire il vero motivo del loro scontro. Eccoquello che c'è da sapere., la nuova ...