Cgia, 345 mila partite iva chiuse in un anno (Di lunedì 3 maggio 2021) L'ufficio studi della Cgia certifica che le partite iva sono diminuite di oltre il 6%: -345 mila tra febbraio 2020 e marzo 2021. MESTRE – La pandemia lascia sul campo decine di migliaia di morti e centinaia di migliaia di partite iva. Il dato è stato riportato dalla Cgia. 345 mila partite iva chiuse L'Ufficio studi degli artigiani ha ricordato che tra febbraio 2020 e lo scorso mese di marzo l'occupazione del cosiddetto popolo delle partite Iva è diminuita di 345 mila unità (-6,6%). In questo anno di pandemia tanti artigiani, esercenti, piccoli commercianti, liberi professionisti e lavoratori autonomi non ce l'hanno fatta e sono stati costretti a gettare definitivamente la ...

