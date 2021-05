Cadavere di una donna trovato in un cassonetto a Bologna. Il fidanzato impiccato a casa (Di domenica 2 maggio 2021) Il corpo di una donna di 31 anni è stato trovato in un cassonetto di viale Togliatti, alla prima periferia di Bologna. Quello del suo fidanzato, poco dopo, impiccato nel suo appartamento.La giovane, camerunense, non era rientrata a casa dopo una serata passata fuori. Le coinquiline hanno dato l’allarme, poi c’è stato il ritrovamento. I poliziotti sono andati a casa del fidanzato, anch’egli del Camerun, 43 anni, trovandolo impiccato. Sono in corso le indagini della squadra mobile per ricostruire i fatti. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 maggio 2021) Il corpo di unadi 31 anni è statoin undi viale Togliatti, alla prima periferia di. Quello del suo, poco dopo,nel suo appartamento.La giovane, camerunense, non era rientrata adopo una serata passata fuori. Le coinquiline hanno dato l’allarme, poi c’è stato il ritrovamento. I poliziotti sono andati adel, anch’egli del Camerun, 43 anni, trovandolo. Sono in corso le indagini della squadra mobile per ricostruire i fatti.

