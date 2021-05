Bonucci: “Scudetto all’Inter? Per la Juve si chiude un ciclo” (Di domenica 2 maggio 2021) Nel corso dell’intervista post Udinese-Juve, Leonardo Bonucci si è soffermato anche sullo Scudetto vinto dall‘Inter: “Si chiude un ciclo. Noi abbiamo messo del nostro, abbiamo perso punti per dettagli ma l’Inter è stata la più costante e ha dimostrato di essere la più forte. Da oggi inizia un altro ciclo, un altro capitolo. Dobbiamo avere la fame di riprenderci quello che abbiamo lasciato. Abbiamo fatto qualcosa difficile da emulare, abbiamo fatto qualcosa di epico. Complimenti all’Inter ma la Juve si rialza sempre, lo abbiamo fatto e continueremo a farlo”. FOTO: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Nel corso dell’intervista post Udinese-, Leonardosi è soffermato anche sullovinto dall‘Inter: “Siun. Noi abbiamo messo del nostro, abbiamo perso punti per dettagli ma l’Inter è stata la più costante e ha dimostrato di essere la più forte. Da oggi inizia un altro, un altro capitolo. Dobbiamo avere la fame di riprenderci quello che abbiamo lasciato. Abbiamo fatto qualcosa difficile da emulare, abbiamo fatto qualcosa di epico. Complimentima lasi rialza sempre, lo abbiamo fatto e continueremo a farlo”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

