Viaggiare in Europa quest'estate potrebbe richiedere una marea di certificati diversi (Di sabato 1 maggio 2021) I bagagli sono pronti, bisogna prendere solo i documenti. Già, i documenti. Proiettandoci verso la prossima estate, il rischio è che - oltre al passaporto - ci si debba ricordare di portare dietro una serie di certificati che attestino o meno l’avvenuta vaccinazione contro il Covid. In attesa che il Green Pass venga attivato, i Paesi si stanno organizzando autonomamente con pass Covid-free e con regole proprie. Ma cosa accadrà quando ci sarà il boom delle partenze? I codici delle singole app adottate da ogni singolo Paese saranno leggibili ovunque, oppure bisognerà adottare uno standard tecnologico comune? “Rischiamo una grossa frammentazione in Europa - ha spiegato il belga Didier Reynders, membro della Commissione Europea -. Il pericolo è quello di avere un’enorme varietà di documenti che non possono essere letti e verificati da ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 maggio 2021) I bagagli sono pronti, bisogna prendere solo i documenti. Già, i documenti. Proiettandoci verso la prossima, il rischio è che - oltre al passaporto - ci si debba ricordare di portare dietro una serie diche attestino o meno l’avvenuta vaccinazione contro il Covid. In attesa che il Green Pass venga attivato, i Paesi si stanno organizzando autonomamente con pass Covid-free e con regole proprie. Ma cosa accadrà quando ci sarà il boom delle partenze? I codici delle singole app adottate da ogni singolo Paese saranno leggibili ovunque, oppure bisognerà adottare uno standard tecnologico comune? “Rischiamo una grossa frammentazione in- ha spiegato il belga Didier Reynders, membro della Commissione Europea -. Il pericolo è quello di avere un’enorme varietà di documenti che non possono essere letti e verificati da ...

