“Oltre” fa saltare il numero legale: show a Palazzo di Città (Di sabato 1 maggio 2021) di Erika Noschese Un gruppo consiliare sempre più lontano dalla maggioranza e sempre più polemico. Ieri, è andato in scena l’ennesimo consiglio comunale show, con un continuo di offese e accuse che hanno caratterizzato la seduta straordinaria per approvare i provvedimenti relativi al canone unico patrimoniale. Ed è proprio su questo punto che entra in gioco l’opposizione che lascia l’aula per provare a far saltare il numero legale e invalidare la seduta. Una mossa strategica che, però, non va a buon fine: i consiglieri Giuseppe Zitarosa e Antonio Cammarota restano in aula con quest’ultimo che si astiene dal voto. A chiedere il rinvio del punto all’ordine del giorno i consiglieri di Oltre e, in particolar modo, il consigliere Leonardo Gallo che ha palesato una serie di diciture poco chiare rispetto a ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 maggio 2021) di Erika Noschese Un gruppo consiliare sempre più lontano dalla maggioranza e sempre più polemico. Ieri, è andato in scena l’ennesimo consiglio comunale, con un continuo di offese e accuse che hanno caratterizzato la seduta straordinaria per approvare i provvedimenti relativi al canone unico patrimoniale. Ed è proprio su questo punto che entra in gioco l’opposizione che lascia l’aula per provare a farile invalidare la seduta. Una mossa strategica che, però, non va a buon fine: i consiglieri Giuseppe Zitarosa e Antonio Cammarota restano in aula con quest’ultimo che si astiene dal voto. A chiedere il rinvio del punto all’ordine del giorno i consiglieri die, in particolar modo, il consigliere Leonardo Gallo che ha palesato una serie di diciture poco chiare rispetto a ...

marzia_hayley : @xstarvlight Ecco, appunto, no! Sbagliato Totalmente!! Pensa che saltando i pasti potresti bloccare il tuo metaboli… - LuciaMirra2 : RT @eleonoramelena: Ormai sono certa che #Uno sarà la canzone con cui aprirai i live . Non potrebbe essere altrimenti 'siamo tutti qui ma… - Julia78792 : RT @eleonoramelena: Ormai sono certa che #Uno sarà la canzone con cui aprirai i live . Non potrebbe essere altrimenti 'siamo tutti qui ma… - eleonoramelena : Ormai sono certa che #Uno sarà la canzone con cui aprirai i live . Non potrebbe essere altrimenti 'siamo tutti qui… - RoNando82 : @FootballAndDre1 Più bravo a dribblare che a tirare. A noi oltre a mancare gente in grado di saltare l'uomo manca g… -