Nursing Up. Il primo maggio non è più una festa per gli Infermieri, occorre assumerne di più. (Di sabato 1 maggio 2021) Antonio De Palma, presidente Nursing Up Sanità, Infermieri Nursing Up, De Palma: «primo maggio, serve impegno? concreto per il futuro della sanità? e dei suoi? professionisti». «Questo primo maggio, questa festa dei lavoratori, per gli Infermieri e per tutti gli operatori sanitari italiani, non può essere certo considerata tanto lontana da quella dello scorso anno. E’ vero, 12 mesi fa eravamo nelle trincee più profonde, in lotta contro un nemico sconosciuto e subdolo, tremendamente agguerrito. Rispetto a ieri, oggi qualcosa è cambiato, come negarlo: sono arrivati i vaccini, nonostante un piano organizzativo partito in tremendo ritardo, e poi le restrizioni, che hanno, con il tempo, ridotto sensibilmente le cifre dei ricoveri ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021) Antonio De Palma, presidenteUp Sanità,Up, De Palma: «, serve impegno? concreto per il futuro della sanità? e dei suoi? professionisti». «Questo, questadei lavoratori, per glie per tutti gli operatori sanitari italiani, non può essere certo considerata tanto lontana da quella dello scorso anno. E’ vero, 12 mesi fa eravamo nelle trincee più profonde, in lotta contro un nemico sconosciuto e subdolo, tremendamente agguerrito. Rispetto a ieri, oggi qualcosa è cambiato, come negarlo: sono arrivati i vaccini, nonostante un piano organizzativo partito in tremendo ritardo, e poi le restrizioni, che hanno, con il tempo, ridotto sensibilmente le cifre dei ricoveri ...

MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Nursing Up, De Palma: «Che questo sia un Primo Maggio diverso, all’insegna di riflessioni doverose su ciò che… - NurseTimes : ?? Nurse Times Nursing Up, De Palma: «Che questo sia un Primo Maggio diverso, all’insegna di riflessioni doverose su… - Terzobinarioit : Sanità, Infermieri Nursing Up: 'Primo Maggio, serve impegno concreto per il futuro della sanità e dei suoi professi… - advgiornalista : RT @AssoCare: Sanità, Infermieri Nursing Up, De Palma: «Primo Maggio, serve impegno? concreto per il futuro della sanità? e dei suoi? profe… - advgiornalista : Sanità, Infermieri Nursing Up, De Palma: «Primo Maggio, serve impegno? concreto per il futuro della sanità? e dei s… -