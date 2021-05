Non si cresce di solo smart working (Di sabato 1 maggio 2021) La decisione del ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta di riportare progressivamente al lavoro in presenza i dipendenti delle amministrazioni statali e dintorni ha un valore che va al di là del simbolismo del ritorno alla normalità. C’era un’evidente ingiustizia verso i dipendenti dell’industria e del commercio che in smart working non possono starci, altrettanto verso studenti e insegnanti che con la didattica a distanza hanno dovuto fare lo slalom. E questo nonostante il fair play di Brunetta verso chi era al suo posto, la grillina Fabiana Dadone che teorizzava “almeno il 50 per cento” di statali e affini nel cosiddetto “lavoro agile”, mentre il governo rossogiallo e il sindacato erano all’opera per riservare ai nuovi Piani organizzativi (Pola) il 60 per cento di impiegati al pc di casa. Ingiustizia aumentata e maggiori disagi per ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) La decisione del ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta di riportare progressivamente al lavoro in presenza i dipendenti delle amministrazioni statali e dintorni ha un valore che va al di là del simbolismo del ritorno alla normalità. C’era un’evidente ingiustizia verso i dipendenti dell’industria e del commercio che innon possono starci, altrettanto verso studenti e insegnanti che con la didattica a distanza hanno dovuto fare lo slalom. E questo nonostante il fair play di Brunetta verso chi era al suo posto, la grillina Fabiana Dadone che teorizzava “almeno il 50 per cento” di statali e affini nel cosiddetto “lavoro agile”, mentre il governo rossogiallo e il sindacato erano all’opera per riservare ai nuovi Piani organizzativi (Pola) il 60 per cento di impiegati al pc di casa. Ingiustizia aumentata e maggiori disagi per ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #26aprile, Draghi: La crescita del Mezzogiorno rappresenta l’altro aspetto prioritario trasversale al Piano. Non è… - woodenprof : RT @crucant: #TraGiardiniECorti #VentagliDiParole L' erba 'voglio' non cresce neanche nel giardino del re. (Proverbio) Milano, Villa real… - AleFiorili : @alessandricci A parte che questo sembra uno molto bisognoso di Lexotan, quello che agli 'esponenzialisti' sfugge è… - UnaTecnologia : RT @wireditalia: Non solo trap. Fra i giovani, sulle piattaforme digitali, cresce il seguito per questo sottogenere la cui origine è contes… - egordillom : RT @NotizieB: @dianadep1 Claude Monet L’anima non procede in linea retta, e neppure cresce come una canna. L’anima si schiude, come un fio… -

Ultime Notizie dalla rete : Non cresce Amazon inizia il 2021 con un nuovo record di vendite Amazon cresce ancora nei settori ecommerce, web services, superando le attese dei mercati Dopo l'anno dei record , un 2020 chiuso con 386,1 miliardi di dollari di fatturato , Amazon non si ferma: il ...

F1 - McLaren, Ricciardo fiducioso: 'Il feeling cresce sempre di più' Certo, guardando soltanto il risultato di oggi non sembrerebbe, ma l'australiano pare si stia sempre più ambientando nella nuova scuderia, e ovviamente anche il rapporto con la MCL35M ne risente in ...

La campagna vaccinale cresce a rilento. Le Regioni non centrano gli obiettivi: meno iniezioni del previsto Il Tempo Primo Maggio. Cgil Cisl Uil: “L’Italia Si Cura con il Lavoro” “Il disagio sociale sta crescendo, aumentano le disuguaglianze e chi era in difficoltà prima della pandemia, adesso si trova in una condizione di povertà assoluta, è il momento di varare misure forti ...

Non si cresce di solo smart working Riportare gli statali al lavoro in presenza è più di una mossa simbolica La decisione del ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta di riportare progressivamente al lavoro in presenza i dipende ...

Amazonancora nei settori ecommerce, web services, superando le attese dei mercati Dopo l'anno dei record , un 2020 chiuso con 386,1 miliardi di dollari di fatturato , Amazonsi ferma: il ...Certo, guardando soltanto il risultato di oggisembrerebbe, ma l'australiano pare si stia sempre più ambientando nella nuova scuderia, e ovviamente anche il rapporto con la MCL35M ne risente in ...“Il disagio sociale sta crescendo, aumentano le disuguaglianze e chi era in difficoltà prima della pandemia, adesso si trova in una condizione di povertà assoluta, è il momento di varare misure forti ...Riportare gli statali al lavoro in presenza è più di una mossa simbolica La decisione del ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta di riportare progressivamente al lavoro in presenza i dipende ...