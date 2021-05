Marotta torna alla Juve? L’annuncio lo dà lui stesso (Di sabato 1 maggio 2021) Marotta torna alla Juventus? L’amministratore delegato dell’Inter ha sciolto i dubbi in merito al suo futuro. I nerazzurri sono la priorità. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è al centro di numerose voci di mercato. L’ex dirigente della Juventus, secondo gli ultimi rumors di calciomercato, è stato più volte accostato proprio ai bianconeri. Negli ultimi mesi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 1 maggio 2021)ntus? L’amministratore delegato dell’Inter ha sciolto i dubbi in merito al suo futuro. I nerazzurri sono la priorità. Beppe, amministratore delegato dell’Inter, è al centro di numerose voci di mercato. L’ex dirigente dellantus, secondo gli ultimi rumors di calciomercato, è stato più volte accostato proprio ai bianconeri. Negli ultimi mesi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

JosiphOliver : Marotta torna alla Giuve via giornalai da 3 euro - fede_spi : #Marotta torna alla Juve? Risponde così: “No. Sono stato chiamato da Zhang e vorrei, VORREI, aprire un ciclo anche… - _LuigiJMC : @martonska Un amico mi disse 'stesse azioni stessi risultati'. Qua si parla anche di Marotta che torna. Io capisco… - Juve19623 : @GattaMario3 Scusa... È una battuta spero. Forse Marotta torna, Allegri non credo. Pirlo ci sarà anche il prossimo… - En1gm4_ : RT @jrbasket2015: L’#Inter sta per vincere il suo 19esimo scudetto dopo aver DOMINATO il campionato Giornalisti #Marotta vuole tornare al… -