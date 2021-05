LIVE Moto3, GP Spagna in DIRETTA: Suzuki conquista la pole a Jerez! Terza piazza per Migno (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP DI OGGI 13.32 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa sessione. Appuntamento a domani per il GP di Spagna per quanto riguarda la Moto3. Un saluto a tutti! 13.30 La classifica conclusiva della Q2: 1 24 Tatsuki Suzuki JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.7 1’45.807 2 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 207.6 1’45.932 0.125 / 0.125 3 16 Andrea Migno ITA Rivacold Snipers Team Honda 210.9 1’46.007 0.200 / 0.075 4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 208.4 1’46.048 0.241 / 0.041 5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 208.0 1’46.166 0.359 / 0.118 6 17 ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP DI OGGI 13.32 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa sessione. Appuntamento a domani per il GP diper quanto riguarda la. Un saluto a tutti! 13.30 La classifica conclusiva della Q2: 1 24 TatsukiJPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.7 1’45.807 2 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing GresiniHonda 207.6 1’45.932 0.125 / 0.125 3 16 AndreaITA Rivacold Snipers Team Honda 210.9 1’46.007 0.200 / 0.075 4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing GresiniHonda 208.4 1’46.048 0.241 / 0.041 5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 208.0 1’46.166 0.359 / 0.118 6 17 ...

