LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: Petilli e Nielsen conservano 4’10” sul gruppo a 10km dal traguardo (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 Il plotone a 3’30” a 8km dal traguardo. 15.13 L’azzurro prova a resistere ma il corridore della EF ha conquistato alcune centinaia di metri di vantaggio. 15.12 Nielsen stacca Petilli!!!! 15.10 In testa al plotone ancora Movistar e Ineos a dettare il passo. 15.08 Mancano 10km dal traguardo e i due fuggitivi conservano 4’10” sul gruppo. 15.06 Cerny ripreso dal gruppo. Josef Cerny (@deceuninck qst) repris par le peloton — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 1, 2021 15.04 La situazione rimane cristallizzata. Pettili e Nielsen al comando che sotto il diluvio conservano 4’30” di vantaggio sul ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Il plotone a 3’30” a 8km dal. 15.13 L’azzurro prova a resistere ma il corridore della EF ha conquistato alcune centinaia di metri di vantaggio. 15.12stacca!!!! 15.10 In testa al plotone ancora Movistar e Ineos a dettare il passo. 15.08 Mancanodale i due fuggitivi” sul. 15.06 Cerny ripreso dal. Josef Cerny (@deceuninck qst) repris par le peloton — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 1, 2021 15.04 La situazione rimane cristallizzata. Pettili eal comando che sotto il diluvio4’30” di vantaggio sul ...

SkySport : RT @SkySportMotoGP: ???????? Franky va in Q2 con un super giro (?? #Q1) ? Niente Q2 per #MM93, fuori anche @polespargaro e @ValeYellow46 Il LI… - SkySportMotoGP : ???????? Franky va in Q2 con un super giro (?? #Q1) ? Niente Q2 per #MM93, fuori anche @polespargaro e @ValeYellow46 I… - mati_bandini : ma quindi questo dl2 è destinato a non uscire ok no ma fai pure come ti pare vai a fare live in giro per l'australi… - Locomiareal : RT @SpazioCiclismo: DIRETTA Quarta Tappa Giro di Romandia 2021 LIVE - SpazioCiclismo : DIRETTA Quarta Tappa Giro di Romandia 2021 LIVE -