LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppetto di sei fuggitivi porta a 5’50” il vantaggio sul plotone (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13 Il vantaggio degli attaccanti è salito nuovamente sfiorando i 6?. 13.10 In testa al gruppo la Movistar che però non sta imprimendo un ritmo forsennato. 13.07 Ricordiamo la composizione del gruppo degli attaccanti: Simon Pellaud, Magnus Cort Nielsen, Simone Petilli, Matthew Holmes, Josef Cerny e Mads Würtz Schmidt. 13.03 Quando sono stati percorsi 70 km il gruppo insegue a 5’10”. 13.00 Caduta in coda al gruppo sono rimasti coinvolti Gorka Izaguirre e Tony Martin, fortunatamente nulla di grave. Entrambi sono ripartiti. 12.56 Le immagini del gruppo a caccia dei fuggitivi. Le peloton, emmené par l’équipe @Movistar Team, dans la descente de Lens. pic.twitter.com/lW7nYBUNEM — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 1, 2021 12.52 Il gruppo insegue con un distacco di ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 Ildegli attaccanti è salito nuovamente sfiorando i 6?. 13.10 In testa al gruppo la Movistar che però non sta imprimendo un ritmo forsennato. 13.07 Ricordiamo la composizione del gruppo degli attaccanti: Simon Pellaud, Magnus Cort Nielsen, Simone Petilli, Matthew Holmes, Josef Cerny e Mads Würtz Schmidt. 13.03 Quando sono stati percorsi 70 km il gruppo insegue a 5’10”. 13.00 Caduta in coda al gruppo sono rimasti coinvolti Gorka Izaguirre e Tony Martin, fortunatamente nulla di grave. Entrambi sono ripartiti. 12.56 Le immagini del gruppo a caccia dei. Le peloton, emmené par l’équipe @Movistar Team, dans la descente de Lens. pic.twitter.com/lW7nYBUNEM — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 1, 2021 12.52 Il gruppo insegue con un distacco di ...

zazoomblog : LIVE Giro di Romandia tappa di oggi in DIRETTA: il gruppetto di sei fuggitivi porta a 5’50” il vantaggio sul ploton… - chiaragroupie : @xswagway Anche. Ma nel frattempo ha scritto altre canzoni e fatto qualche live in giro. Anche se l'ultimo album ri… - zazoomblog : LIVE Giro di Romandia tappa di oggi in DIRETTA: i big si sfidano sull’ascesa di Thyon 2000 - #Romandia #tappa… - nightinsport : Siamo in diretta live per seguire il secondo giro del Draft NFL @nightinsport - liveeventnNews6 : ?? “LIVESTREAM ~ UCI Giro d'Italia 2021 (LIVE)” -