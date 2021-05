L’Isola dei Famosi mette alla prova l’amore di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo aver appassionato il pubblico tv avviando una lovestory al Gf vip 2, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno messo alla prova la loro relazione in un test televisivo, a base di domande intime sulla loro storia, a cui i due non hanno però sempre risposto correttamente. L’occasione del quiz intimista è la nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2021, quando con lo sbarco di Moser in Honduras, il nuovo naufrago è stato chiamato a testare l’amore con Chechu con in palio una lauta ricompensa prevista per il gruppo di naufraghi che lo ha accolto. La prova di coppia non ha avuto esito positivo per il gruppo e intanto il web fa notare ai due piccioncini di non sapere molti particolari della loro storia, come ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo aver appassionato il pubblico tv avviando una lovestory al Gf vip 2,hanno messola loro relazione in un test televisivo, a base di domande intime sulla loro storia, a cui i due non hanno però sempre risposto correttamente. L’occasione del quiz intimista è la nuova puntata dedei2021, quando con lo sbarco diin Honduras, il nuovo naufrago è stato chiamato a testarecon Chechu con in palio una lauta ricompensa prevista per il gruppo di naufraghi che lo ha accolto. Ladi coppia non ha avuto esito positivo per il gruppo e intanto il web fa notare ai due piccioncini di non sapere molti particolari della loro storia, come ...

