Ingenuity completa il quarto volo e fa progetti per il futuro

Advertising

_AliveUniverse : L'elicottero marziano #Ingenuity ha completato con successo il quarto volo su #Marte, ieri 30 aprile 2021.… - MarinoBruschini : RT @HDblog: Ingenuity completa il terzo volo percorrendo 100 metri | Video - HDblog : RT @HDblog: Ingenuity completa il terzo volo percorrendo 100 metri | Video - MimmoTheReal : RT @HDblog: Ingenuity completa il terzo volo percorrendo 100 metri | Video - campifrancesco : RT @HDblog: Ingenuity completa il terzo volo percorrendo 100 metri | Video -

Ultime Notizie dalla rete : Ingenuity completa

HDblog

14 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco FONTE Notizie Relazionate NASATecnologia Scienza Articoloil terzo volo percorrendo 100 metri - Video 148 26 Aprile 20212 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco FONTE Notizie Relazionate Crew Dragon Tecnologia Scienza Articoloil terzo volo percorrendo 100 metri - Video 144 26 Aprile 2021Oggi in offerta a tempo il bestseller Kindle Paperwhite: fino ad esaurimento scorte, il prezzo è di soli 109 Euro contro i 129 Euro normali. Meglio affrettarsi! Ottimo anche come idea regalo e per le ...Buone notizie per chi sta seguendo la missione del drone-elicottero NASA Ingenuity su Marte. Nella conferenza di oggi è stato confermato dal JPL che la missione della durata iniziale di 30 sol, è stat ...