GP Jerez Moto2 | Gardner da record in FP3

(Di sabato 1 maggio 2021) Continua lo stato di forma eccezionale di Remy, primo anche nella FP3 del GP di. Il figlio d’arte ci regala un giro monstre in 1’40?841, battendo di oltre due decimi e mezzo ildel tracciato a firma di Marcel Schrotter nel 2020. A tenergli testa è Fabio Di Giannantonio, che si porta a soli due centesimi dal leader del mondiale. Questi due, assieme a Jorge Navarro e Joe Roberts, sono gli unici a scendere sotto il minuto e 41, in una sessione velocissima. Raul Fernandez è il primo del “club del minuto e 41”, in quinta posizione. Seguono Sam Lowes, Marco Bezzecchi, Schrotter, Augusto Fernandez e Jake Dixon, che chiude la top ten. Gp: Lowes battein FP2 GP: qual è il tema ...

Remy Gardner su Kalex ha conquistato il miglior tempo nelle FP3 del Gran Premio di Spagna di. Sul circuito dil'australiano ha fermato il cronometro in 1'40'841 , beffando un ottimo Fabio Di Giannantonio per soli 20 millesimi. Terzo Jorge Navarro, davanti a Joe Roberts, Raul ...