F.1, GP Portogallo - Mercedes davanti, la pole è di Bottas (Di sabato 1 maggio 2021) La Mercedes ha monopolizzato la prima fila dello schieramento del Gran Premio del Portogallo, terza prova del Mondiale di Formula 1 2021. Valtteri Bottas ha conquistato la pole position, beffando il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton per appena 7 millesimi di secondo. Una grande prova di forza per la Mercedes che si è lasciata alle spalle entrambe le Red Bull Racing, con Verstappen a quattro e Perez a cinque decimi di secondo. Bottas cerca il riscatto. Forse non c'era momento migliore per Bottas ci mettere le mani su questa pole position per dare una grande risposta emotiva ai suoi detrattori dopo il brutto weekend di Imola, culminato con quell'incidente con Russell. Per la Mercedes è una dimostrazione di forza notevole, ...

