Ermal Meta versione ologramma canta "Uno" a Milano, Napoli e Roma (Di sabato 1 maggio 2021) Ermal Meta in versione ologramma ha cantato in contemporanea nelle stazioni di Milano, Napoli e Roma il suo nuovo singolo "Uno". Grazie a degli olobox, struttura che ha permesso di proiettare in 3D la performance del brano, allestiti nelle tre stazioni in collaborazione con Grandi Stazioni Retail Spa. Musica per tutti in un momento in cui il volume dei live è ancora spento."Uno", dopo "No Satisfaction" e "Un milione di cose da dirti" - 3° posto a Sanremo, Premio Bigazzi e Certificato Oro da FIMI/GfK Italia -, è il nuovo singolo tratto da "Tribù urbana", l'ultimo album di Ermal Meta, uscito il 12 marzo ed entrato direttamente al #1 della classifica Top of the Music "Album" e della classifica Top of the Music "Vinili"

