Attentato a Brescia, molotov contro il centro vaccini. Due arresti (Di sabato 1 maggio 2021) molotov contro il centro vaccini di Brescia, la denuncia del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: "Gesto assurdo e malavitoso". Svolta nel caso dell'Attentato a Brescia, dove erano state lanciate due molotov, due bottiglie incendiarie, contro il centro vaccini situato in via Morelli. Al termine delle indagini, gli inquirenti hanno arrestato due persone. Brescia, molotov contro il centro vaccini L'attacco sarebbe avvenuto alle prime ore di sabato 4 aprile. Il centro vaccini è stato colpito da due molotov. Una è esplosa a terra, l'altra ha colpito ...

