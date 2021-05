Anni di piombo, le banalità del male (Di sabato 1 maggio 2021) Gli arresti di Parigi, la messa a riposo della cosiddetta “dottrina Mitterrand”, le polemiche nostre tra perdoni e vendette fino al “che ne farete” di Sofri hanno riaperto o spalancato, forse per pochi giorni grazie al Covid, alla distrazione nazionale e all’indifferenza di chi non c’era, una porta che pensavamo chiusa o almeno socchiusa quel tanto per permetterci di dimenticare, ma per consentirci, al caso, di ricordare. Così alcune parole le abbiamo ritrovate nell’oscurità oltre la soglia, parole brutte, tristi, lugubri, ad esempio “Anni di piombo”, titolo peraltro di un film di Margarethe von Trotta, un film del 1981, che citiamo giusto per chi non c’era, film che all’epoca fece scalpore (Leone d’oro a Venezia), tentativo più esistenziale che politico di ripercorrere una vicenda tedesca (e familiare) di terrorismo. Quanto siano stati lunghi sul ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 maggio 2021) Gli arresti di Parigi, la messa a riposo della cosiddetta “dottrina Mitterrand”, le polemiche nostre tra perdoni e vendette fino al “che ne farete” di Sofri hanno riaperto o spalancato, forse per pochi giorni grazie al Covid, alla distrazione nazionale e all’indifferenza di chi non c’era, una porta che pensavamo chiusa o almeno socchiusa quel tanto per permetterci di dimenticare, ma per consentirci, al caso, di ricordare. Così alcune parole le abbiamo ritrovate nell’oscurità oltre la soglia, parole brutte, tristi, lugubri, ad esempio “di”, titolo peraltro di un film di Margarethe von Trotta, un film del 1981, che citiamo giusto per chi non c’era, film che all’epoca fece scalpore (Leone d’oro a Venezia), tentativo più esistenziale che politico di ripercorrere una vicenda tedesca (e familiare) di terrorismo. Quanto siano stati lunghi sul ...

