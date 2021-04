VIDEO Carlos Sainz: “Mi piacerebbe lottare con Hamilton e Verstappen, essere lì con la Ferrari” (Di venerdì 30 aprile 2021) Carlos Sainz spera di essere protagonista nel GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena nel weekend sul circuito di Portimao. Il pilota della Ferrari, che ha iniziato positivamente la stagione, ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Sky. Lo spagnolo ha anche un desiderio: “Ci sarà sempre qualcosa da imparare e migliorare, funziona così la F1 e la mia testa. Sono soddisfatto dell’inizio, di come mi sto integrando nella squadra, non so quando arriverà l’ultimo decimo in qualifica. Sarà un anno da seguire per i tifosi, mi piacerebbe lottare con Hamilton e Verstappen, essere lì con la Ferrari, ma dobbiamo aspettare ancora un po’. Sarà una sfida bellissima“. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021)spera diprotagonista nel GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena nel weekend sul circuito di Portimao. Il pilota della, che ha iniziato positivamente la stagione, ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Sky. Lo spagnolo ha anche un desiderio: “Ci sarà sempre qualcosa da imparare e migliorare, funziona così la F1 e la mia testa. Sono soddisfatto dell’inizio, di come mi sto integrando nella squadra, non so quando arriverà l’ultimo decimo in qualifica. Sarà un anno da seguire per i tifosi, miconlì con la, ma dobbiamo aspettare ancora un po’. Sarà una sfida bellissima“. Di seguito il ...

Advertising

sportli26181512 : Valentino Rossi, a Jerez il primo podio in MotoGP. VIDEO: Valentino ha decisamente un rapporto speciale con il GP d… - Fulda23094216 : RT @bemyhole: ?? Mariana Cordoba #MarianaCordoba #shemalefucksguy #bigcock #tranny ?? Video with Mariana Cordoba: - bemyhole : ?? Mariana Cordoba #MarianaCordoba #shemalefucksguy #bigcock #tranny ?? Video with Mariana Cordoba:… - Carlos_Mello109 : RT @rapbrvideos: Orochi 'ARRASTA PRA CIMA' - Carlos_IvanPC : RT @MikhaeIII: Ronaldo vs Manchester City, 2012. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Carlos F1 - Sainz predica calma: 'Non so quando arriverà l'ultimo decimo' Intervistato da Sky Sport F1 HD, Carlos Sainz ha parlato del processo di crescita che sta portando avanti insieme alla Ferrari, sottolineando come il feeling con la monoposto migliori di gara in gara. Nonostante i pochi chilometri in ...

Kevin Anderson, il rilancio parte dalla terra ... Marin Cilic, ci arriva dopo due successi al terzo set contro il diciassettenne Carlos Alcaraz e il ... Lo specialista francese del doppio si è divertito a ricreare in un video per l'ATP il colpo ...

VIDEO. Carlos Soria: immagini dal Dhaulagiri | MountainBlogMountainBlog | The Outdoor Lifestyle Journal MountainBlog VIDEO Carlos Sainz: “Mi piacerebbe lottare con Hamilton e Verstappen, essere lì con la Ferrari” Carlos Sainz spera di essere protagonista nel GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena nel weekend sul circuito di Portimao. Il pilota della Ferrari, che ha iniziato positiv ...

GP Portogallo, il Sainz "da gara" e i margini di miglioramento Carlos Sainz si prepara per un week end a Portimao sul quale ha sensazioni positive. Leclerc: 'Bello vedere il lavoro rispecchiarsi nei risultati'. Charles è un ragazzo estremamente di talento e sping ...

Intervistato da Sky Sport F1 HD,Sainz ha parlato del processo di crescita che sta portando avanti insieme alla Ferrari, sottolineando come il feeling con la monoposto migliori di gara in gara. Nonostante i pochi chilometri in ...... Marin Cilic, ci arriva dopo due successi al terzo set contro il diciassettenneAlcaraz e il ... Lo specialista francese del doppio si è divertito a ricreare in unper l'ATP il colpo ...Carlos Sainz spera di essere protagonista nel GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena nel weekend sul circuito di Portimao. Il pilota della Ferrari, che ha iniziato positiv ...Carlos Sainz si prepara per un week end a Portimao sul quale ha sensazioni positive. Leclerc: 'Bello vedere il lavoro rispecchiarsi nei risultati'. Charles è un ragazzo estremamente di talento e sping ...