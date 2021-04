Vaccini | Figliuolo | «Superate le 500 mila dosi quotidiane Ora tutto dipenderà dalla puntualità delle consegne»

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’obiettivo di somministrare almeno 500di vaccino anti-Covid in un giorno in Italia è stato raggiunto. «Nella giornata del 29 aprile sono state 508.158 le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale nazionale», viene reso notostruttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo. Il dato «conferma le previsioni e dimostra che la macchinavaccinazioni è efficiente – si legge ancora nel comunicato del commissario straordinario chiamato da Draghi per gestire l’emergenza Coronavirus -. Il mantenimento di un rateo di almeno 500somministrazioni al giorno è adesso sempre più legato allae alla consistenzadida parte ...

Ma Berlino ci doppia Con le Olimpiadi che si avvicinano il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha parlato diagli atleti: "Ci siamo: grazie al generale, alla sottosegretaria ...Sul fronte dei, è stato sfiorato ma non centrato il target fissato per il 29 aprile dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paoloper la Sardegna. L'Isola ...Superata quota 5mila vaccini al giorno nei centri vaccinali comaschi dell’Asst Lariana e ulteriore accelerazione da lunedì 3 maggio, quando ...Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna restano in arancione. L'incidenza scende a 146. Annullato un volo dall'India ...