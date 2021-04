Sheffield Wednesday-Nottingham Forest (sabato, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ stata una stagione travagliatissima per lo Sheffield Wednesday, con vari cambi di allenatore, uno dei quali ha persino avuto una polmonite da COVID-19, una penalizzazione (anche se ridotta) che si sta rivelando decisiva. Tuttavia, mancano ancora due giornate alla fine della stagione e, nonostante la classifica avversa, c’è ancora speranza per gli Owls. Vincendo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ stata una stagione travagliatissima per lo, con vari cambi di allenatore, uno dei quali ha persino avuto una polmonite da COVID-19, una penalizzazione (anche se ridotta) che si sta rivelando decisiva. Tuttavia, mancano ancora due giornate alla fine della stagione e, nonostante la classifica avversa, c’è ancora speranza per gli Owls. Vincendo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Risultati calcio live, Martedì 27 aprile 2021 - Calciomagazine ...00 Bristol City U23 - Birmingham City U23 Cardiff City U23 - Coventry City U23 Ipswich Town U23 - Nottingham Forest U23 Queens Park Rangers U23 - Sheffield Wednesday U23 Swansea City U23 - Wigan ...

Anteprima: Sheffield Wednesday vs. Nottingham Forest - predizione, notizie sulle squadre, formazioni Il mercoledì Sheffield sarà retrocesso dal campionato se perderanno contro Nottingham Forest sabato pomeriggio. I gufi sono 23esimi in classifica e quattro punti dietro il 21° posto Derby County, il c ...

