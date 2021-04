Protesta dei lavoratori Whirlpool a Napoli | bloccata l' autostrada

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Protesta dei

giostrai in diverse città italiane. Da Torino a Bologna, passando per Firenze, Venezia, Cagliari, migliaia di camion sono incollonnati per protestare contro le misure anti Covid e la ...Nuovadelle lavoratrici elavoratori della Whirlpool di Napoli, dopo l'incontro al Mise di questa settimana, in cui la multinazionale ha confermato la sua decisione di chudere il sito. I ...I lavoratori dei Luna Park e gli addetti agli spettacoli itineranti hanno organizzato nella mattinata di oggi un corteo di camion sulle maggiori strade italiane.Roma, 30 apr. (askanews) - Nuova protesta delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool di Napoli, dopo l'incontro al Mise di questa ...