Pensioni, 8 opzioni per il dopo quota 100 (Di venerdì 30 aprile 2021) Alle varie opzioni già sul tavolo si aggiunge la proposta del presidente Inps Tridico di dividere la quota pensione in due parti: quella contributiva e quella retributiva. Restano sul tavolo le agevolazioni per i lavoratori impegnati in attività usuranti, accompagnate da un'ulteriore proroga di Ape sociale e Opzione donna e da un rafforzamento dei contratti d'espansione, fino a quota 41 e quota 102 Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 30 aprile 2021) Alle variegià sul tavolo si aggiunge la proposta del presidente Inps Tridico di dividere lapensione in due parti: quella contributiva e quella retributiva. Restano sul tavolo le agevolazioni per i lavoratori impegnati in attività usuranti, accompagnate da un'ulteriore proroga di Ape sociale e Opzione donna e da un rafforzamento dei contratti d'espansione, fino a41 e102

Advertising

fisco24_info : Pensioni, 8 opzioni per il dopo quota 100: Alle varie opzioni già sul tavolo si aggiunge la proposta del presidente… - sole24ore : Pensioni, l’uscita a 62-63 anni per la sola parte contributiva tra le opzioni per il dopo Quota 100… - infoitinterno : Pensioni, sparisce Quota 100. Ecco le opzioni per lasciare il posto di lavoro - bizcommunityit : Tutte le quote per le nuove pensioni - AdornatoAntonio : RT @romatoday: Tutte le quote per le nuove pensioni -