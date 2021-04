«Non so se mamma sarà regina Non è deciso» Parola del figlio di Camilla

(Di venerdì 30 aprile 2021) Quando il principe Carlo sarà il re d’Inghilterra sua moglie Camilla diventerà regina consorte oppure sceglierà di rinunciare al titolo in segno di rispetto alla memoria della compianta principessa Diana (o per evitare il confronto con l’ex rivale, come sostengono alcuni biografi reali)? Una risposta ancora non c’è.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Non mamma

Corriere della Sera

Però se è lui, Mauro, perchéci tende una mano,manda un segno? Anche piccolo, almeno a, prima che 'scompaia' anche lei'. Alessandro Penna Oggi ©RIPRODUZIONE RISERVATA... papà Will in testa, George, Charlotte e Louis in mezzo e in fondoCatherine a chiudere la ... A chi guarda peròarrivano parole, solo il suono cristallino delle risate dei bambini che si ...Il parto non è stato effettuato nelle abituali sale operatorie ma ... ospedaliera e i cardiochirurghi pronti ad intervenire in qualsiasi fase del parto. La mamma è stata trattata e sorvegliata ...La giovane donna, di Monopoli, era stata colpita al cuore una settimana prima della nascita della figlia. Tenuta sotto controllo dai cardiologi, il parto è avvenuto nelle sale di emodinamica cardiolog ...