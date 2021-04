Napoli, De Laurentiis prova a convincere Gattuso a restare? (Di venerdì 30 aprile 2021) Il rebus del contratto di Rino Gattuso non si è risolto e l’allenatore sembra sempre più lontano dalla permanenza a Napoli. Eppure, secondo il giornale Il Mattino, nonostante il difficile rapporto con l’ex tecnico del Milan il presidente Aurelio De Laurentiis proverà a fare un tentativo per trattenerlo, convinto dagli ultimi risultati della squadra una volta recuperati i giocatori chiave mancati nel momento clou della stagione. “I due non si diranno addio senza parlarsi, ma un confronto ci sarà. Gattuso ha la fila così come c’è per la panchina del Napoli: De Laurentiis sa bene che il no è dietro l’angolo“, scrive il quotidiano. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Il rebus del contratto di Rinonon si è risolto e l’allenatore sembra sempre più lontano dalla permanenza a. Eppure, secondo il giornale Il Mattino, nonostante il difficile rapporto con l’ex tecnico del Milan il presidente Aurelio Deproverà a fare un tentativo per trattenerlo, convinto dagli ultimi risultati della squadra una volta recuperati i giocatori chiave mancati nel momento clou della stagione. “I due non si diranno addio senza parlarsi, ma un confronto ci sarà.ha la fila così come c’è per la panchina del: Desa bene che il no è dietro l’angolo“, scrive il quotidiano. SportFace.

Advertising

mirkocalemme : #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un co… - sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis farà un tentativo per trattenere #Gattuso? Le ultime - rsimonetti57 : @Pasquale89G @Chiariello_CS @YouTube E Comunque Aurelio De Laurentiis ha Sempre Predicato, e Realizzato, il Fair… - mikmik1970 : Sono 4 anni che dicono che voglia andare via... vi piacerebbe ma KK ama Napoli!! - sportli26181512 : Napoli, non solo Spalletti. Offerti 10 milioni al Bruges per De Ketelaere: Napoli, non solo Spalletti. Offerti 10 m… -