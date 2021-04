Moto2 | Remy Gardner detta il passo a Jerez in FP1 davanti a un ottimo Bezzecchi 6° Di Giannantonio

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021) La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2021 si è conclusa per lacon il miglior tempo di, leader del Mondiale dopo i primi tre round del campionato. L’australiano del Team Red Bull KTM Ajo ha piazzato la zampata proprio sulla bandiera a scacchi, con un giro veloce di alto profilo in 1’41?675 dopo aver tenuto un ritmo discreto ma non eccezionale nel resto del turno. Ottimi segnali ade la Frontera in chiave azzurra per Marco, 2° nella classifica di FP1 a 122 millesimi dalla vetta mettendo in evidenza un ritmo davvero molto incoraggiante in ottica gara. Il riminese dello Sky Racing Team VR46 precede in graduatoria il britannico Sam Lowes, 3° a 0.234 dalla testa e autore di una scivolata senza conseguenze alla staccata di curva 6 nelle battute ...