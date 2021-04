Isola 15, tredicesima puntata: eliminata Manuela Ferrera, che non resta a Playa Imboscada. I nominati sono… (Di venerdì 30 aprile 2021) Si è appena conclusa la tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 15, condotta da Ilary Blasi e supportata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. La puntata si è aperta con il collegamento con il nuovo naufrago Ignazio Moser, pronto ad unirsi al gruppo di naufraghi – in particolare dei Primitivi – e portare scompiglio sull’Isola. A supportarlo in studio la fidanzata Cecilia Rodriguez, che dovrà fare i conti con la sua proverbiale gelosia in queste settimane. Ilary ha poi salutato i naufraghi divisi tra Arrivisti e Primitivi, che hanno dovuto fare i conti con la fame sempre crescente. Subito dopo si è tornati a parlare di Gilles Rocca e del suo amore per la fidanzata Miriam Galanti, per la quale ha anche rinunciato ad una lauta cena rifiutando di baciare in apnea la ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 30 aprile 2021) Si è appena conclusa ladell’dei Famosi 15, condotta da Ilary Blasi e supportata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Lasi è aperta con il collegamento con il nuovo naufrago Ignazio Moser, pronto ad unirsi al gruppo di naufraghi – in particolare dei Primitivi – e portare scompiglio sull’. A supportarlo in studio la fidanzata Cecilia Rodriguez, che dovrà fare i conti con la sua proverbiale gelosia in queste settimane. Ilary ha poi salutato i naufraghi divisi tra Arrivisti e Primitivi, che hanno dovuto fare i conti con la fame sempre crescente. Subito dopo si è tornati a parlare di Gilles Rocca e del suo amore per la fidanzata Miriam Galanti, per la quale ha anche rinunciato ad una lauta cena rifiutando di baciare in apnea la ...

