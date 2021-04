Inter, Steven Zhang è ad Appiano Gentile: incontro con Conte, Marotta e Ausilio (Di venerdì 30 aprile 2021) Steven Zhang torna ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida dell’Inter contro il Crotone, che potrebbe avvicinare ancor di più la squadra nerazzurra allo scudetto. Il presidente è arrivato da poco al centro sportivo dell’Inter, dove sono presenti l’allenatore Antonio Conte, gli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello e il direttore sportivo Piero Ausilio, per seguire la rifinitura di Lukaku e compagni prima di pranzare con il tecnico e la dirigenza. Il numero uno nerazzurro non dovrebbe invece far parte del gruppo che partirà per la trasferta di Crotone. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021)torna adalla vigilia della sfida dell’contro il Crotone, che potrebbe avvicinare ancor di più la squadra nerazzurra allo scudetto. Il presidente è arrivato da poco al centro sportivo dell’, dove sono presenti l’allenatore Antonio, gli amministratori delegati Beppee Alessandro Antonello e il direttore sportivo Piero, per seguire la rifinitura di Lukaku e compagni prima di pranzare con il tecnico e la dirigenza. Il numero uno nerazzurro non dovrebbe invece far parte del gruppo che partirà per la trasferta di Crotone. SportFace.

