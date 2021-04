In arrivo i pass - covid nell'Ue: dal 10 maggio sperimentazione anche in Italia (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo alcune fonti Ue, il sistema di gestione dei nuovi certificati digitali covid Ue sarà operativo dal primo giugno. Il via libera arriverà dopo una sperimentazione che inizierà il 10 maggio con ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo alcune fonti Ue, il sistema di gestione dei nuovi certificati digitaliUe sarà operativo dal primo giugno. Il via libera arriverà dopo unache inizierà il 10con ...

