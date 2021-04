Hitman e non solo: IO Interactive sarebbe al lavoro su una IP fantasy per Xbox (Di venerdì 30 aprile 2021) IO Interactive, sviluppatore di Hitman, avrebbe iniziato a lavorare su una nuova IP fantasy per Xbox. Questo secondo un report di Windows Central, che afferma che questo è uno dei numerosi progetti su cui Microsoft sta lavorando con sviluppatori esterni per essere lanciato sotto il "nome" di Xbox Game Studios. Anche fonti di Eurogamer.net hanno sentito parlare di questo nuovo progetto all'interno di IO Interactive, che è descritto come un AAA anche se ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo. Attualmente è previsto che il progetto includa un grande mondo in stile medievale e draghi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021) IO, sviluppatore di, avrebbe iniziato a lavorare su una nuova IPper. Questo secondo un report di Windows Central, che afferma che questo è uno dei numerosi progetti su cui Microsoft sta lavorando con sviluppatori esterni per essere lanciato sotto il "nome" diGame Studios. Anche fonti di Eurogamer.net hanno sentito parlare di questo nuovo progetto all'interno di IO, che è descritto come un AAA anche se ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo. Attualmente è previsto che il progetto includa un grande mondo in stile medievale e draghi. Leggi altro...

