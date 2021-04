Google Chromecast con Google TV potrebbe avere una nuova scorciatoia smart

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nel nuovo firmware diconTV c'è una funzione integrata che aggiunge unapersonalizzabile per un'app L'articolo proviene da TuttoAndroid.

2 condivisioni Condividi Tweet Manuel Micaletto VIA Notizie RelazionateArticoloFirmware Android Apple TV persupporta i comandi vocali di Assistant 0 22 Febbraio ...Grazie all'assistenteNest potrà aiutarvi nelle attività di tutti i giorni, dall'ascolto delle ultime notizie, al meteo, all'impostazione di sveglie o timer ed altro ancora. Ovviamente,...Chromecast con Google TV riceve un aggiornamento che non solo porta le patch di sicurezza di aprile, ma migliora vari aspetti e introduce i nuovi 'Controlli Video Avanzati'.Il nuovo aggiornamento per l'ultimo Chromecast di Google introduce moltissime migliorie e il supporto all'HDR 10+, fra le altre cose.