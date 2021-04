Giappone, tasso di disoccupazione marzo scende al 2,6% (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – scende la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di marzo il tasso dei senza lavoro è sceso al 2,6% rispetto al 2,9% del mese precedente e delle aspettative. Il rapporto tra disponibilità e ricerca di un posto di lavoro è salito a 1,10 a marzo, meglio del rapporto a 1,09 atteso e del mese precedente. (Foto: Sofia Terzoni / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) –lain. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese diildei senza lavoro è sceso al 2,6% rispetto al 2,9% del mese precedente e delle aspettative. Il rapporto tra disponibilità e ricerca di un posto di lavoro è salito a 1,10 a, meglio del rapporto a 1,09 atteso e del mese precedente. (Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)

