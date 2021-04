F1 Gp del Portogallo, Portimao: Hamilton vola nelle libere (Di venerdì 30 aprile 2021) Portimao, 30 aprile 2021 - Il circuito di Portimao , dopo la MotoGp, ospita la Formula Uno con il Gran Premio del Portogallo . nelle prime prove libere lusitane la Mercedes di Valtteri Bottas ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021), 30 aprile 2021 - Il circuito di, dopo la MotoGp, ospita la Formula Uno con il Gran Premio delprime provelusitane la Mercedes di Valtteri Bottas ha ...

GP Portogallo, Libere 2: è ancora Hamilton - Verstappen. Ferrari vicina con Sainz 4° un bellissimo duello Lewis Hamilton - Max Verstappen l'eredità di questo venerdì di prove libere di Portimao. Il GP del Portogallo promette un'appassionante sfida per la pole sabato e poi in gara domenica. Il sette volte iridato e l'olandese che vuole lo scettro hanno monopolizzato la seconda sessione del ...

F1 – Aggiunta una seconda zona DRS per il GP del Portogallo Newsf1 F1, GP Portogallo 2021: Hamilton al top Lewis Hamilton chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021. Seguono Max Verstappen, Valtteri Bottas e Carlos Sainz. Fernando Alonso 5°, Charles Lecle ...

Hamilton il più veloce nelle seconde libere in Portogallo PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Lewis Hamilton è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo di Formula 1. Sul circuito di Portimao, l'inglese della M ...

