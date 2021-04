EV, Cacciatore: bene no a impianto biogas Colle Monfortani (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Il no all’autorizzazione dell’impianto biogas a Colle Monfortani rappresenta una grande vittoria dei cittadini e di tutta una splendida comunita’. Il VI Municipio pero’ non e’ ancora salvo. Continuano insistere sul suo territorio altri insediamenti dalla forte pressione ambientale, dal TMB di Rocca Cencia alla bonifica a rilento della cosiddetta ‘Via delle Vedove’.” “L’attenzione su questo quadrante di Roma Capitale deve restare alta. Gli indirizzi dati dal Piano Rifiuti parlano di riconversione o delocalizzazione degli impianti, loro minimizzazione e gestione pubblica.” “Significa superare i TMB come Rocca Cencia e iniziare da impiantistica molto piu’ a misura d’uomo rispetto allo scempio che era previsto a Colle Monfortani.” “Continuo a chiedere di valutare l’istituzione di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Il no all’autorizzazione dell’rappresenta una grande vittoria dei cittadini e di tutta una splendida comunita’. Il VI Municipio pero’ non e’ ancora salvo. Continuano insistere sul suo territorio altri insediamenti dalla forte pressione ambientale, dal TMB di Rocca Cencia alla bonifica a rilento della cosiddetta ‘Via delle Vedove’.” “L’attenzione su questo quadrante di Roma Capitale deve restare alta. Gli indirizzi dati dal Piano Rifiuti parlano di riconversione o delocalizzazione degli impianti, loro minimizzazione e gestione pubblica.” “Significa superare i TMB come Rocca Cencia e iniziare da impiantistica molto piu’ a misura d’uomo rispetto allo scempio che era previsto a.” “Continuo a chiedere di valutare l’istituzione di ...

