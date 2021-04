Dl sostegni bis | Cdm entro giovedì | cartelle fiscali congelate al 31 maggio**

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri sul nuovo dlbis si terrà la settimana prossima,visto che venerdì il premier Mario Draghi è atteso a Porto per il Social Summit Ue, che per ora è confermato in presenza. Al ministero dell’Economia si lavora al testo del nuovo dl, che al suo interno affronterà anche il nodo delle, che verrannofino al 31 maggio -confermano fonti di governo – al pari dei fermi e dei pignoramenti. Non solo. A quanto si apprende, dovrebbe essere prevista una sorta di ‘gradualità’ per gli invii degli atti, con tempi più dilatati per le categorie maggiormente colpite dall’emergenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

