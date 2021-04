Covid, Intesa Sanpaolo dona robot sanificatore all’Ospedale Sacco di Milano (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Consentire in pochi minuti la sanificazione avanzata degli ambienti ospedalieri, in particolare delle sale operatorie, da possibili depositi di Covid-19. Questo obiettivo dell’innovativo sistema robotico donato da Intesa Sanpaolo, nell’ambito del suo sostegno alla sanità italiana, all’Ospedale Sacco di Milano. Il robot – spiega Intesa Sanpaolo in una nota – riduce in pochi minuti la carica virale sulle superfici e sui Dpi, garantendo maggiore sicurezza al personale sanitario e ai pazienti in fase di guarigione e riducendo la possibilità di contrarre il virus. La permanenza prolungata di SARS-CoV-2 sulle superfici e sui dispositivi personali di protezione rappresenta, infatti, una grave ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Consentire in pochi minuti la sanificazione avanzata degli ambienti ospedalieri, in particolare delle sale operatorie, da possibili depositi di-19. Questo obiettivo dell’innovativo sistemaicoto da, nell’ambito del suo sostegno alla sanità italiana,di. Il– spiegain una nota – riduce in pochi minuti la carica virale sulle superfici e sui Dpi, garantendo maggiore sicurezza al personale sanitario e ai pazienti in fase di guarigione e riducendo la possibilità di contrarre il virus. La permanenza prolungata di SARS-CoV-2 sulle superfici e sui dispositivi personali di protezione rappresenta, infatti, una grave ...

Advertising

AlessioColzani : ? COVID, #SALVINI: 'NO COPRIFUOCO, ENTRO MAGGIO SI VALUTERÀ' “Dovremmo essere arrivati a una scelta comune sul cop… - AvvenirediCal : Covid. Vaccinazioni nei luoghi di lavoro, firmato protocollo d’intesa Regione-Sindacati.?? approfondisci qui i termi… - reggiotv : È stato firmato questa mattina, nella Cittadella regionale “Jole Santelli” di Catanzaro, il protocollo d’intesa che… - RSC_Catania : Aiop e Confindustria Sicilia hanno firmato un protocollo d’intesa per dare impulso alla campagna di vaccinazione an… - CinziaF81 : @Casellabooksweb @MoonLuchy @bobbiarbore Tra l'altro,il direttore Ubi,di una certa età,se ne sta a casa in sw per p… -