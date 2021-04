Advertising

Gazzetta_it : #volley Caso #Lugli, #Assist denuncia: 'Nessun provvedimento da Fipav e Coni' -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Lugli

La Gazzetta dello Sport

Quasi due mesi dopo l'emergere della questione è ancora lontana dall'essere risolta. All'inizio di marzo il post della giocatrice di B1 Larache denunciava di essere stata citata in giudizio dalla sua società perché "...Sono criteri che ho sempre applicato, e concordo con la risposta di Laradopo il suo ... Eppure - conclude - a maggior ragione in questodovrebbe essere una competizione sportiva".(red.) L’Unione Sportiva Stella Rossa, polisportiva di sport popolare che opera tra Brescia e la Valle Camonica, convoca in occasione del Primo Maggio un flash mob con allenamento a Campo Marte con in ...Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Nel mondo dello sport in generale, e in particolare nel palazzo del Coni, servirebbero più donne. Il mio competitor principale, Giovanni Malagò, ne parla sempre ed è bravi ...