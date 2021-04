Anche a Bergamo la ‘truffa del pacco’ che viaggia via sms: “Non cliccate sul link” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui…”. Il messaggio sms sta arrivando in questi giorni a migliaia di utenti in tutta Italia, Anche bergamaschi. Ma in arrivo non c’è nessuna consegna e il messaggio non deve assolutamente essere aperto. “Sono truffe e contengono un link che è la chiave d’accesso ai dati sensibili presenti nel vostro smartphone – avverte la polizia -. Il testo è più o meno simile: si riferisce a un pacco in giacenza che deve essere consegnato. Ma il link è strano e con numeri casuali. Mi raccomando prestate bene attenzione e non cliccate sul link”. Può capitare che il testo inviti l’utente a tracciarne la spedizione, altre volte il testo invita “ad agire entro 48 ore” altrimenti il pacco in questione verrà restituito al mittente. Inoltre, c’è uno strano link a ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 aprile 2021) “Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui…”. Il messaggio sms sta arrivando in questi giorni a migliaia di utenti in tutta Italia,bergamaschi. Ma in arrivo non c’è nessuna consegna e il messaggio non deve assolutamente essere aperto. “Sono truffe e contengono unche è la chiave d’accesso ai dati sensibili presenti nel vostro smartphone – avverte la polizia -. Il testo è più o meno simile: si riferisce a un pacco in giacenza che deve essere consegnato. Ma ilè strano e con numeri casuali. Mi raccomando prestate bene attenzione e nonsul”. Può capitare che il testo inviti l’utente a tracciarne la spedizione, altre volte il testo invita “ad agire entro 48 ore” altrimenti il pacco in questione verrà restituito al mittente. Inoltre, c’è uno stranoa ...

