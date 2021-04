A Aarhus | in Danimarca | i campionati europei 2022 di 49er | 49erFX e Nacra 17

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 30 aprile 2021) La città diinospiterà iFX e17 che si terranno dal 5 al 10 luglio. La città ha già ospitato i mondiali di vela 2018 e con gliconferma la sua intenzione di utilizzare questo sport anche come traino turistico, soprattutto dopo il Covid. Asi attendono circa 200 equipaggi provenienti da 35 nazioni e le condizioni meteo marine della città durante l’estate promettono un contesto ottimale per le gare in acqua. Nel classiFX e17 i danesi hanno una certa tradizione. “è un meraviglioso centro per la vela e non vediamo l’ora di ricevere di nuovo l’enorme sostegno ...