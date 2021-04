Vescovi cattolici | Biden non riceva la comunione

(Di giovedì 29 aprile 2021) Istanno discutendo di invitare il presidente americano Joedi smettere di ricevere laa causa delle sue posizioni sull’aborto. Il Comitato per la Dottrina per la Conferenza deidegli USA starebbe lavorando a un documento che impedirebbe ai politici, che sono favorevoli all’aborto, di ricevere la. Cosa chiedono i

Dato che a tutt'oggi i vescovi sono circa 5.600, le difficoltà logistiche connesse a un eventuale nuovo Concilio ecumenico fanno pensare che negli anni a venire il Sinodo dei......un dialogo aperto e non pregiudiziale - conclude la Cei - in cui anche la voce dei... circa 70 associazioni no profit del mondo cattolico: 'Condividiamo e sosteniamo il giudizio dei vescovi'. 70 realtà del no profit intervengono dopo la nota della presidenza Cei, a sostegno del giudizio dei vescovi. «Il Senato, chiamato a un radicale cambio di passo»