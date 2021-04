Variante indiana: cresce allarme a Fiumicino, attesi centinaia di passeggeri (Di giovedì 29 aprile 2021) allarme Variante indiana, torna il timore mentre si attendeva la ripartenza. Dopo lo stop ai voli dall’India, si punta a bloccare gli arrivi dallo Sri Lanka. Se infatti il governatore del Lazio chiede provvedimenti urgenti, si attendono altri due aerei con a bordo almeno cinquecento passeggeri. Il ministro della Salute cerca di arginare il rischio L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 29 aprile 2021), torna il timore mentre si attendeva la ripartenza. Dopo lo stop ai voli dall’India, si punta a bloccare gli arrivi dallo Sri Lanka. Se infatti il governatore del Lazio chiede provvedimenti urgenti, si attendono altri due aerei con a bordo almeno cinquecento. Il ministro della Salute cerca di arginare il rischio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

